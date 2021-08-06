MIND.UA проиграл очередной суд Алене Шевцовой

5 августа 2021 Киевский апелляционный суд отказал Mind.ua (ООО «Фьючер МЕДИА») в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Броварского горрайонного суда Киевской области от 27 апреля 2021 по делу № 361/7459/20 по иску Алены Шевцовой к Mind.Ua и журналистке издания Любви [...]

5 августа 2021 Киевский апелляционный суд отказал Mind.ua (ООО «Фьючер МЕДИА») в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Броварского горрайонного суда Киевской области от 27 апреля 2021 по делу № 361/7459/20 по иску Алены Шевцовой к Mind.Ua и журналистке издания Любви Величко.

Об этом сообщает издание Подробности.

Ранее, в октябре глава финансовой компании «Леогейминг Пей» Алена Шевцова подала против Mind.Ua и Любви Величко иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении морального вреда. В иске Шевцова просила суд признать недостоверной и нарушающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, распространенную Величко, о деятельности самой Шевцовой и ФК Леогейминг Пей, совладельцем которой она является. Требованиями иска были привлечение к уголовной ответственности журналиста Любовь Величко и истребование у самого издания 1 млн грн. Как заявила Алена Шевцова, эти деньги в случае выигрыша иска будут внесены в один из детских благотворительных фондов.

Напомним, в июле 2020 Алена Дегрик Шевцова уже выиграла суд о защите чести и деловой репутации против сайта MIND.UA. Суд обязал ООО «Фьючер Медиа» в течение 5 дней исключить информацию из двух публикаций на сайте mind.ua, которая порочит честь и деловую репутацию истца.

Ранее, в марте 2019 Шевцова выиграла иск к блогеру Алексею Комахе. Такое решение принял Фастовский городской суд Киевской области. Прецедентом для иска и рассмотрения стал также пост в Facebook на странице Алексея Комахи, который порочил имя и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой. В сентябре 2019 Алена Дегрик Шевцова получила судебную победу над изданием «Народная Правда», которое в итоге удалило все ложные материалы. В январе 2020 года владелица ФК Леогейминг Пей выиграла суд у интернет-издания «Апостроф» (apostrophe.ua), доказав, что издание размещало ложную информацию, порочащую деловую репутацию. В феврале 2020 Шевцова победила в судебном процессе о защите чести, достоинства и деловой репутации у сайта blackmark.club.