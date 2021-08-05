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11:30 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В мире максимальный прирост COVID за три месяца

За сутки в мире зафиксировано более 700 тысяч новых случаев коронавируса. В США – максимум за полгода.

В мире за сутки выявили почти 705 тысяч новых случаев коронавируса, что является максимумом с 13 мая, свидетельствуют данные Worldometers.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 120 945 заражений, Индия – 45 001, Бразилия – 40 054, Иран – 38 674 случаев и Индонезия – 35 764.

Украина находится на 57 месте в мире и на 13 месте в Европе

Отметим, что в США количество новых случаев COVID-19 достигло максимума за полгода.

При этом половина всех случаев и госпитализаций приходится на семь штатов с одними из самых низких показателей вакцинации – это Флорида, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Алабама и Миссисипи.

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи считает, что в ближайшие недели из-за штамма Дельта количество случаев заболевания может вырасти до 200 тысяч в сутки.

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Тэги: covid-19, новые случаи
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