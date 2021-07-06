Экс-чиновников Одесского порта подозревают в миллионной растрате

Руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату имущества порта.

Четырем бывшим должностным лицам государственного предприятия Одесский морской торговый порт сообщено о подозрении в растрате имущества госпредприятия и служебном подлоге. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«Руководители госпредприятия в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением, совершили растрату имущества ГП Одесский морской торговый порт. Они не отразили услуги по сопровождению судов-газовозов буксирами портофлота на сумму 1,8 млн грн, причинив ущерб госпредприятию на эту сумму», – говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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