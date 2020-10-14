Китайский Xiaomi впервые стал мировым лидером по продаже смартфонов

Китайская компания в июне впервые стала мировым лидером по продаже смартфонов, обогнав корейский Samsung и американский Apple.

В течение месяца китайский производитель сумел увеличить продажи смартфонов сразу на 26%.

«С тех пор, как началось падение Huawei, Xiaomi последовательно и агрессивно предпринимала усилия, чтобы заполнить пробел, созданный этим падением. Производитель расширяет присутствие на традиционных рынках Huawei и Honor, таких как Китай, Европа, Ближний Восток и Африка. Кроме того, в июне Xiaomi помогло восстановление Китая, Европы и Индии и сокращение продаж Samsung из-за ограничения поставок», – пояснил результаты Xiaomi директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак.

На результаты Samsung в июне негативно повлияла новая волна коронавируса во Вьетнаме, который задействован в производственной цепочке корейского производителя. Дефицит комплектующих Samsung начали заполнять гаджетами Xiaomi. Но как только производство Samsung восстановится, Xiaomi может потерять свое первое место.

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