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Главная » Мир » Спорт
18:09 07 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная Бразилии второй раз подряд выиграла Олимпиаду

В финальном матче с командой Испании они одержали победу в дополнительное время со счетом 2:1.

Футболисты сборной Бразилии второй раз подряд выиграли Олимпийский турнир.

В финальном матче с командой Испании они одержали победу в дополнительное время со счетом 2:1. Решающий мяч в ворота соперников забил полузащитник Малком, играющий за петербургский «Зенит».

Бронзовым призером игр в Токио стала сборная Мексики.

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Тэги: футбол, сборная Бразилии, Олимпиада в Токио
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