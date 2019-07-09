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18:09 07 Августа 2021 0 Комментарии
Сборная Бразилии второй раз подряд выиграла Олимпиаду
В финальном матче с командой Испании они одержали победу в дополнительное время со счетом 2:1.
Футболисты сборной Бразилии второй раз подряд выиграли Олимпийский турнир.
В финальном матче с командой Испании они одержали победу в дополнительное время со счетом 2:1. Решающий мяч в ворота соперников забил полузащитник Малком, играющий за петербургский «Зенит».
Бронзовым призером игр в Токио стала сборная Мексики.
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Тэги: футбол, сборная Бразилии, Олимпиада в Токио
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