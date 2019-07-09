Сборная Бразилии второй раз подряд выиграла Олимпиаду

В финальном матче с командой Испании они одержали победу в дополнительное время со счетом 2:1.

В финальном матче с командой Испании они одержали победу в дополнительное время со счетом 2:1. Решающий мяч в ворота соперников забил полузащитник Малком, играющий за петербургский «Зенит».

Бронзовым призером игр в Токио стала сборная Мексики.