На Кубе разрешили малый бизнес

Государственный совет Кубы принял закон, регулирующий создание и деятельность малых и средних компаний со штатом до 100 сотрудников.

«Мы продолжаем предпринимать решительные шаги по обновлению экономической модели» республики, заявил президент республики Мигель Диас-Канель в субботу, 7 августа.

Кубинские власти в феврале приняли решение привлекать в государственную экономику частный бизнес, открыв большинство отраслей для деятельности малых предпринимателей и самозанятых.

Частным предпринимательством занимаются около 600 тысяч из 11,33 млн жителей.

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