Ни один госорган больше не сможет требовать бумажных справок, так как вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

Все публичные госуслуги в Украине полностью перейдут в режим «paperless» через три месяца. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 8 августа.

«Украина перейдет в режим «без бумаг» через три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах», – написал Шмыгаль.

По его словам, переход в режим «без бумаг» поможет увеличить количество публичных электронных услуг и минимизировать коррупционную составляющую при их получении.

«Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений», – добавил премьер.

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