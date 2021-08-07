Кабмин выделил многодетным семьям выплаты для подготовки к учебному году

Помощь в размере 2 тысячи гривен получат 145 тысяч украинских детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Кабмин выделил дополнительную выплату 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей – деньги предназначены для подготовки детей к школе. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 8 августа.

«145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты к учебному году. По инициативе президента Владимира Зеленского, правительство на этой неделе приняло решение о выплате 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет», – написал Шмыгаль.

По его словам, для получения выплаты семьям не придется оформлять никаких дополнительных документов.

«Никаких обращений подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи», – добавил премьер.

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