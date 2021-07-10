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08:00 09 Августа 2021 0 Комментарии
В Киеве прошла акция памяти Виталия Шишова
На Майдане собрались около сотни человек с фотографиями Виталия Шишова и бело-красно-белыми флагами.
На Майдане Независимости в центре Киева прошла акция в память о главе Белорусского дома в Украине Виталии Шишове. Об этом сообщает Укринформ.
На площади собрались около 100 человек с фотографиями Шишова, флагами Беларуси и Украины. Присутствующие скандировали: «Герои не умирают» и «Жыве Беларусь».
Активисты также выразили поддержку политическим заключенным в Беларуси, которых преследует режим Александра Лукашенко.
Наконец, присутствующие напомнили, что 9 августа первая годовщина массовых протестов в Беларуси против фальсификации результатов президентских выборов.
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Тэги: Киев, беларусь, режим лукашенко, шишов, акция памяти
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