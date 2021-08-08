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00:28 09 Августа 2021 0 Комментарии
В Токио завершились Олимпийские игры
После яркой церемонии в 22:07 по местному времени президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил игры закрытыми.
Он назвал их «играми надежды, солидарности и мира».
«В эти тяжелые времена вы дарите миру самый дорогой подарок – надежду. Впервые с начала пандемии весь мир собрался вместе», – сказал Бах в заключительной речи. Впоследствии потушили олимпийский огонь.
Как и во время церемонии открытия, возле стадиона на мирный протест собралась небольшая группа людей.
Олимпийский флаг передали городскому голове Парижа Анн Идальго, поскольку следующие Олимпийские игры пройдут в 2024 году во французской столице.
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Тэги: Олимпиада в Токио
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