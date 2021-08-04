В Минобороны отреагировали на объятия Ярославы Магучих с российской спортсменкой

На украинских спортсменов во время международных соревнований накладываются определенные ограничения, поскольку в стране идет война.

Заместитель министра обороны Анна Маляр встретится с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Ярославой Магучих из-за ее фото с Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России.

Об этом Маляр написала на своей странице в соцсети Facebook.

Фото вызвало возмущенную реакцию в обществе.

«Наш бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих, действительно, является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов. Спортсмены, которые представляют Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – отметила заместитель министра обороны.

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