Запад должен признать, что Украина является его частью – Кулеба

В Украине ждут конкретный перечень реформ, которые нужны для вступления Украины в Североатлантический Альянс.

Получение Украиной ПДЧ и членство в НАТО – это «дорога с двусторонним движением», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире Украина 24.

По его мнению, необходимо признать Украину частью Запада, тогда процесс вступления в Альянс ускорится.

Дипломат отметил, что вес политической составляющей в этом вопросе намного объемнее, чем техническая работа по вступлению в организацию.

«Запад должен признать, что Украина является частью именно Запада, что она не является восставшей провинцией «русского мира», буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией. Когда это решение будет окончательно принято, так как сейчас оно еще не единогласно принято, вот тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится», – сказал он.

Тэги: НАТО, МИД Украины, Запад, альянс