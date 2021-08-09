Лукашенко призвал к ответу украинские власти за убийство Шишова

Белорусского активиста нашли мертвым в Украине, поэтому отвечать за это должны украинские власти, говорит Лукашенко.

«Этот Шишов – он где находился? Он находился в Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины, вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси… Вплоть до высокого уровня людей начали кивать на Беларусь… Надо разбираться. А если вы нас упрекнули – факты на стол: когда был там Лукашенко, с какой веревкой он туда приехал, зачем он его повесил», – сказал Лукашенко.

Власти Беларуси не имеют отношения к гибели главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, заявил Александр Лукашенко в понедельник, 9 августа.

Также он заявил, что задержание в Минске блогера Романа Протасевича «заказал» Запад.

«Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его «заказали», – сказал он.

Лукашенко посетовал, что теперь приходится защищать блогера, потому что если с ним что-то случится, то придется отвечать властям Беларуси. «Убивал бы Лукашенко Протасевича, не убивал – он здесь, я несу за него ответственность. Я честно говорю, что уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался», – сказал он.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что спортсменка Кристина Тимановская получила в декабре прошлого года президентскую стипендию, несмотря на оппозиционное прошлое.