В Кривом Роге пожилые супруги выпрыгнули из окна
Прибывшие полицейские нашли в квартире предсмертную записку. В ней супруги просили никого не винить в их смерти.
В Кривом Роге в воскресенье, 8 августа, произошло самоубийство пожилой пары. В квартире у пары полицейские нашли предсмертную записку. Об этом сообщает ТСН.
Сообщается, что супруги жили на четвертом этаже. По словам соседей, сначала из окна кухни выпрыгнула женщина. И через несколько секунд – из окна спальни на другой стороне дома, вниз прыгнул ее муж. Оба погибли на месте.
Прибывшие полицейские нашли в квартире предсмертную записку. В ней супруги просили никого не винить в их смерти.
Погибшему мужчине было 84 года, жена была моложе на год. Мужчина был учителем в гимназии, жена была врачом. По словам соседей, последние полгода супруги сильно болели, их сын якобы алкоголик.
По неофициальной информации, муж с женой имели долг в банке. Следователи это не подтверждают и не опровергают.