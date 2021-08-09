НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:10 10 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кривом Роге пожилые супруги выпрыгнули из окна

Прибывшие полицейские нашли в квартире предсмертную записку. В ней супруги просили никого не винить в их смерти.

В Кривом Роге в воскресенье, 8 августа, произошло самоубийство пожилой пары. В квартире у пары полицейские нашли предсмертную записку. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что супруги жили на четвертом этаже. По словам соседей, сначала из окна кухни выпрыгнула женщина. И через несколько секунд – из окна спальни на другой стороне дома, вниз прыгнул ее муж. Оба погибли на месте.

Прибывшие полицейские нашли в квартире предсмертную записку. В ней супруги просили никого не винить в их смерти.

Погибшему мужчине было 84 года, жена была моложе на год. Мужчина был учителем в гимназии, жена была врачом. По словам соседей, последние полгода супруги сильно болели, их сын якобы алкоголик.

По неофициальной информации, муж с женой имели долг в банке. Следователи это не подтверждают и не опровергают.

Источник:
Тэги: самоубийство, кривой рог, пожилая парпа
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2021 09:00
В Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя двумя гранатами
ТОР
24.06.2021 06:14
Основатель McAfee покончил с собой в тюрьме
ТОР
27.02.2021 03:09
Главный тренер сборной США по гимнастике застрелился
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Канада открыла границы для вакцинированных граждан США

13:14  Мир

Моторные лодки Finval – подходящий вариант для вашей рыбалки

12:20  Мир

Кабмин готовит санкции за давление на ПЦУ в Крыму

12:10  Украина

В Кривом Роге пожилые супруги выпрыгнули из окна

11:10  Украина

Армия Украины готова к вторжению противника

11:00  Украина

Дружина ексрегіонала Пєхова переховується на Кіпрі через податковий борг у 45 мільйонів

10:38  Украина

США и Канада вводят новые санкции против Беларуси

10:00  Мир

В Пакистане 8-летнего мальчика посадили в тюрьму за богохульство

09:12  Мир

Лукашенко пообещал выдать украинцам гражданство Беларуси

09:00  Мир

В Украине вынуждены продлить карантин на два месяца

08:00  Украина

В Одесской области в бананах из Эквадора обнаружили 60 кг кокаина

06:18  Украина

Испанские геи потребовали от футбольного клуба расторгнуть контракт с Зозулей

04:08  Украина

Польша задержала рекордное количество мигрантов на границе с Беларусью

03:05  Мир

В российской больнице 9 человек погибли из-за прекращения подачи кислорода

02:30  Мир

Легенду украинского кино обвинили в домогательствах

01:55  Украина

Большинство украинцев считают себя бедными

00:49  Украина

Зеленский провел ряд назначений в ВСУ

21:00  Украина

Новости | NetGameSlots.com