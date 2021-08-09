В Кривом Роге пожилые супруги выпрыгнули из окна

Прибывшие полицейские нашли в квартире предсмертную записку. В ней супруги просили никого не винить в их смерти.

В Кривом Роге в воскресенье, 8 августа, произошло самоубийство пожилой пары. В квартире у пары полицейские нашли предсмертную записку. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что супруги жили на четвертом этаже. По словам соседей, сначала из окна кухни выпрыгнула женщина. И через несколько секунд – из окна спальни на другой стороне дома, вниз прыгнул ее муж. Оба погибли на месте.

Прибывшие полицейские нашли в квартире предсмертную записку. В ней супруги просили никого не винить в их смерти.

Погибшему мужчине было 84 года, жена была моложе на год. Мужчина был учителем в гимназии, жена была врачом. По словам соседей, последние полгода супруги сильно болели, их сын якобы алкоголик.

По неофициальной информации, муж с женой имели долг в банке. Следователи это не подтверждают и не опровергают.

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