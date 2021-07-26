Известен новый глава полиции Киева

Руководитель киевской полиции сменится после Дня независимости, пишут СМИ. Им станет Иван Выговский.

Полицию Киева после отставки Андрея Крищенко возглавит Иван Выговский – начальник полиции Полтавской области. Об этом пишут во вторник, 10 августа, Вести со ссылкой на источник.

По данным издания, его кандидатуру предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Выговский приступит к работе после Дня Независимости», – сообщил источник в МВД.

Ранее Выговский возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.

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