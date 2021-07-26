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18:00 10 Августа 2021 0 Комментарии
Известен новый глава полиции Киева
Руководитель киевской полиции сменится после Дня независимости, пишут СМИ. Им станет Иван Выговский.
Полицию Киева после отставки Андрея Крищенко возглавит Иван Выговский – начальник полиции Полтавской области. Об этом пишут во вторник, 10 августа, Вести со ссылкой на источник.
По данным издания, его кандидатуру предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.
«Выговский приступит к работе после Дня Независимости», – сообщил источник в МВД.
Ранее Выговский возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.
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Тэги: Киев, полиция, офис президента
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