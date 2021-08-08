Талибы могут захватить Кабул в срок до трех месяцев – СМИ

Столицу Афганистана Кабул талибы могут захватить в срок от одного до трех месяцев. Все движется в плохом направлении, считают в Пентагоне.

«Талибан» захватил административный центр провинции Бадахшан – город Файзабад на севере Афганистана. Теперь талибы контролируют центры семи из девяти северных провинций страны, сообщает ТАСС.

Под контролем правительственных сил остались Мазари-Шариф и Меймене – центры провинций Балх и Фарьяб соответственно.

Из Файзабада армия Афганистана отошла после нескольких дней ожесточенных боев.

Отмечается, что, по мнению американских военных, представители «Талибана» могут захватить столицу страны Кабул в срок от одного до трех месяцев. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники Пентагоне.

«Все движется в плохом направлении», – заявил один из собеседников издания.

Напомним, президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане – самую продолжительную военную кампанию в американской истории, начатую в октябре 2001 года.

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