Задержаны мошенники, «продававшие» должность главы ОГА

В Николаевской области задержали группу мошенников, которые за 600 тысяч долларов обещали должность главы Николаевской областной госадминистрации. Об этом в среду, 11 августа, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады по предварительному сговору с председателем правления благотворительной организации – журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата и неоднократно баллотировался в парламент, обещали жителю Николаева повлиять на должностных лиц Офиса президента и Кабмина и решить вопрос о его назначении на должность председателя Николаевской ОГА.

Они в течение полугода проводили «собеседования с кандидатом на должность» в столице и готовили его для якобы дальнейшей встречи с чиновниками Офиса президента и Кабмина.

Мошенники были задержаны во время получения части оговоренной суммы – 200 тысяч долларов в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, продолжаются обыски.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы по статье мошенничество.