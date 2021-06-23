РФ и Китай проводят совместные военные учения

Общая численность российских и китайских войск, задействованных в учениях, – около 10 тысяч человек.

Военные России и Китая приступили к практическим действиям в ходе совместного оперативно-стратегического учения Сибу/Взаимодействие-2021. Учения проходят на полигоне Цинтуся в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Подразделения сухопутных войск совместной группировки оттачивают мастерство в маршевой подготовке на бронированной и специальной технике, инженерном обеспечении, маскировке, а также развертывании в боевые порядки с проведением стрельб из артиллерийских и зенитно-ракетных систем, штатного вооружения боевых машин и танков, стрелкового оружия и гранатометов по целям условного противника», – говорится в сообщении.

В учениях задействованы также подразделения армейской и оперативно-тактической авиации, расчеты БПЛА.

Помимо этого, проводятся тренировки по беспарашютному десантированию из вертолетов, как с помощью спусковых устройств, так и по-штурмовому, добавили в пресс-службе.

Общая численность войск, принимающих участие в военных совместных учениях, составляет около 10 тысяч человек.

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