В Украину идет африканская жара

Комфортная температура в Украине сохранится до понедельника. Потом столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

В Украине в ближайшие несколько дней будет теплая и сухая погода. Только жителям южных и восточных областей понадобятся зонтики. Однако потом в Украину нагрянет африканская жара. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Взгляните на эту прогностическую температурную карту на завтра, 13-го августа, и спешите насладиться комфортной погодой. Поскольку в пятницу воздух будет замечательным, в течение дня +24…+29 градусов», – написала Диденко в соцсети.

Комфортная температура сохранится в стране до понедельника. С 16 августа в Украине воздух прогреется до +30…+ 35 градусов.

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