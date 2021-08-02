Украина отправила Литве проволоку для границы от нелегальных мигрантов из Беларуси

Проволока необходима для усиления охраны границ Литовской Республики от нелегальных мигрантов из Беларуси.

Украина отправила в Литву гуманитарную помощь для безопасности потребностей. Отправлено более 38 тонн груза, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров», – говорится в сообщении.

Груз представляет из себя проволоку для усиления охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

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