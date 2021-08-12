В Житомирской области 20 случаев штамма Дельта

Зараженные выявлены в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. Двое больных прибыли в область из России и Турции.

В Житомирской области получили лабораторное подтверждение первые 20 случаев штамма коронавируса Дельта. Также зафиксирована смерть в результате заражения этим штаммом, сообщает в четверг, 12 августа, Житомирский областной лабораторный центр.

«Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Delta подтверждены референс-лабораторией Центра общественного здоровья (города Киев)», – указано в сообщении.

Зараженные выявлены в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. По информации лабораторного центра, двое больных прибыли в область из России и Турции.

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