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17:00 12 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Житомирской области 20 случаев штамма Дельта

Зараженные выявлены в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. Двое больных прибыли в область из России и Турции.

В Житомирской области получили лабораторное подтверждение первые 20 случаев штамма коронавируса Дельта. Также зафиксирована смерть в результате заражения этим штаммом, сообщает в четверг, 12 августа,  Житомирский областной лабораторный центр.

«Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Delta подтверждены референс-лабораторией Центра общественного здоровья (города Киев)», – указано в сообщении.

Зараженные выявлены в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. По информации лабораторного центра, двое больных прибыли в область из России и Турции.

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Тэги: жертвы, Житомирская область, вакцинация, covid-19, штамм дельта
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