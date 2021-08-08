Минцифры согласовывает COVID-сертификат с Google

Чиновники до сих пор не называют точных сроков начала бета-тестирования COVID-сертификатов на платформе Android.

В Украине задерживается бета-тестирование COVID-сертификата в приложении Дія для пользователей смартфонов с операционной системой Android. Это произошло из-за необходимости согласования с Google, сообщает РБК-Украина в четверг, 12 августа.

«Сейчас согласовываем с Google политику конфиденциальности обработки медицинских данных. После чего будем ожидать одобрения новой версии в Play Market», – рассказали в поддержке сервиса Дія.

После того, как министерство получит решение Google и Play Market, бета-тестирование COVID-сертификата начнется и на платформе Android. Но точных сроков пока не называют.

Как известно, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало еще 1 июля. Однако тогда получили доступ к нему пока только владельцы смартфонов на iOS.

Сейчас введены два вида сертификата: международный для путешествий (после завершения процедуры признания) и внутренний для использования внутри страны. В МОЗ назвали срок действия украинских COVID-сертификатов.

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