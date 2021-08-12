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18:00 13 Августа 2021 0 Комментарии
Крымская платформа пополнилась пятью участниками
За неделю участие в первом саммите Крымской платформы подтвердили девять стран. Сейчас уже 42 участника.
К участию в Крымской платформе присоединились еще пять стран, сообщил в пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее сегодня он сообщил о 40 участниках первого саммита, а позже сообщил о присоединении еще двух.
Также Кулеба ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего Крымскую платформу «шабашем». Украинский министр остался доволен «этой нервной реакцией».
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Тэги: участники, Крымская платформа
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