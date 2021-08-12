Крымская платформа пополнилась пятью участниками

За неделю участие в первом саммите Крымской платформы подтвердили девять стран. Сейчас уже 42 участника.

К участию в Крымской платформе присоединились еще пять стран, сообщил в пятницу, 13 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее сегодня он сообщил о 40 участниках первого саммита, а позже сообщил о присоединении еще двух.