Укрзализныця подписала договор с немецкой Deutsche Bahn

ЕБРР согласился предоставить Укрзализныце безвозвратный грант в сумме около 370 тысяч евро, который полностью покрывает сумму оплаты услуг консультанта.

Укрзализныця возобновила сотрудничество с национальным железнодорожным оператором Германии компанией Deutsche Bahn и подписала договор c входящей в ее состав инженерно-консалтинговой фирмой DB Engineering & Consulting о предоставлении консультационных услуг в направлении создания стратегии энергоменеджмента. Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры в пятницу, 13 августа.

«Стратегия энергоменеджмента будет разработана под грантовые средства ЕБРР. В дальнейшем мы планируем углубить сотрудничество с DB, ведь немецкая железная дорога уже прошла путь евроинтеграции и трансформации, в начале которого сейчас находится Украина», – сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

На сайте Укрзализныци уточняется, что в соответствии с условиями договора консультант DB Engineering & Consulting должен в течение полутора лет подготовить инвестиционный план энергоэффективности с определением приоритетных мероприятий. Также будут разработаны рекомендации и дорожная карта по получению сертификата ISO 50001 и представлена ​​новая система энергоменеджмента Укрзализныци.

Для реализации договора с консультантом DB специальный фонд акционеров ЕБРР согласился предоставить Укрзализныце безвозвратный грант в сумме около 370 тысяч евро, который полностью покрывает сумму оплаты услуг консультанта.

Тэги: Укрзализныця, Deutsche Bahn