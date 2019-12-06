Кабмин обязал АЗС снизить цены на топливо

С учетом максимальных наценок стоимость бензина не может превышать 31,67 гривен за литр, дизтоплива – 28,64 гривен за литр.

Министрество экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой сети АЗС могут устанавливать свою наценку.

Указано, что очередные расчеты по состоянию на 11 августа предоставила НАК Нафтогаз Украины. Расчетные цены для бензина снижены с 26,86 гривен до 26,67 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,24 гривен до 21,64 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,67 гривен за литр, дизельного топлива – 28,64 гривен за литр.

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