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Главная » Мир » Спорт
03:10 14 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У британцев могут отобрать медаль Олимпиады в Токио

Спринтер Чиджинду Уджа отстранен от соревнований после положительного результата допинг-теста.

27-летний Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая в завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио, уступив лишь 0,01 секунды итальянскому квартету. Уджа бежал первый этап.

По сообщению Департамента по профессиональной этике в легкой атлетике (AIU), Уджа временно отстранен от выступлений.

По правилам World Athletics, «эстафетная команда автоматически дисквалифицируется с данного соревнования со всеми вытекающими последствиями для эстафетной команды, включая лишение всех титулов, наград, медалей, очков, а также призов и вознаграждения за выступление».

Источник:
Тэги: допинг, легкая атлетика, Олимпиада в Токио
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