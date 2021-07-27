Украина изменила правила въезда для паломников

В Украине изменили правила въезда для иностранных граждан, приезжающих для совершения паломничества.

Согласно информации на сайте Министерства иностранных дел, иностранцы и лица без гражданства, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, должны иметь полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на протяжении срока пребывания в Украине.

При условии получения полного курса вакцинации от COVID-19, иностранец не подлежит самоизоляции после пересечения границы.

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