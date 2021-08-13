«Челси» совершил самый дорогой в истории клуба трансфер

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку стал игроком «Челси». Соглашение рассчитано на пять лет.

Лондонцы заплатили за бельгийца 115 млн евро, что стало новым рекордом для «Челси».

Предыдущий рекорд клуба был установлен в сентябре 2020 года – тогда клуб заплатил за полузащитника «Байера» Кая Хаверца 80 млн евро плюс 20 млн в качестве бонусов.

Лукаку является воспитанником «Андерлехта». С 2011 по 2014 год он уже выступал за «Челси», однако закрепиться в составе команды не смог.

В прошлом сезоне форвард провел 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.

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