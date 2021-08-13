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12:00 14 Августа 2021 0 Комментарии
В Украине рекордный прирост COVID-19 за два месяца
В Украине уже несколько дней подряд фиксируют более тысячи случаев коронавируса и заболеваемость продолжит расти.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1353 случая коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 14 августа.
Так, за минувшие сутки госпитализированы 641 человек, умер - 21, выздоровел – 791 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 24962 лица,
- методом ИФА – 9121 человек,
- экспресс-тестами – 17068 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 265 217 человек;
- выздоровели – 2 196 589 человек;
- летальных случаев – 53 238;
- проведено ПЦР-тестов – 11 652 141.
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Тэги: Минздрав, вакцинация, covid-19
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