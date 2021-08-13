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Главная » Украина » Политика
12:00 14 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине рекордный прирост COVID-19 за два месяца

В Украине уже несколько дней подряд фиксируют более тысячи случаев коронавируса и заболеваемость продолжит расти.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1353 случая коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 14 августа.

Так, за минувшие сутки госпитализированы 641 человек, умер - 21, выздоровел – 791 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 24962 лица,
  • методом ИФА – 9121 человек,
  • экспресс-тестами – 17068 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 265 217 человек;
  • выздоровели – 2 196 589 человек;
  • летальных случаев – 53 238;
  • проведено ПЦР-тестов – 11 652 141.

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Тэги: Минздрав, вакцинация, covid-19
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