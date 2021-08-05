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18:00 14 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нацкорпус забросал фаерами двор дома Зеленского

Националисты пришли к дому Зеленского в Мариинском парке. Они начали бросать во двор дымовые шашки и выкрикивать нецензурные лозунги.

Национальный корпус пришел под дом, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском парке. Националисты забросали двор многоэтажки дымовыми шашками.

На месте присутствуют правоохранители. Как сообщают СМИ, несоклько фаеров попало в правоохранителей.

«Также протестующие скандируют нецензурные кричалки о Зеленском и требуют, чтобы он не встречался с Путиным, прекратил преследования патриотов и имплементацию формулы Штайнмайера», – говорится в сообщении Telegram-канала PavlovskyNews.

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Тэги: Нацкорпус, дом зеленского, фаер
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