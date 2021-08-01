Напавшие на фотожурналиста снимали все на видео и выложили запись в сеть. Полиция возбудила уголовное дело
В Киеве на акции у Офиса президента на Банковой в субботу, 14 августа, избили журналиста. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников, сообщает пресс-служба столичной полиции.
«В Печерское управление полиции с заявлением о правонарушении обратился журналист. Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия», – говрится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
З'явилося відео нападу на кореспондента #Букв pic.twitter.com/DwaJsQgfdU
— Букви (@Bykvu) August 14, 2021
Также атаковавшие журналиста люди требовали от него удалить все сделанные им фотоснимки.
Сам Кужельный рассказал, что один из нападавших перед тем, как применить против него силу, вспоминал о нападении на фотожурналиста 21 июля.