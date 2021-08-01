Напавшие на фотожурналиста снимали все на видео и выложили запись в сеть. Полиция возбудила уголовное дело

В Киеве на акции у Офиса президента на Банковой в субботу, 14 августа, избили журналиста. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«В Печерское управление полиции с заявлением о правонарушении обратился журналист. Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия», – говрится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Также атаковавшие журналиста люди требовали от него удалить все сделанные им фотоснимки.

Сам Кужельный рассказал, что один из нападавших перед тем, как применить против него силу, вспоминал о нападении на фотожурналиста 21 июля.

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