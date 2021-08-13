«Талибан» контролирует около 90% территории Афганистана

Члены «Талибана» захватили крупнейший город на севере Афганистана Мазари-Шариф. Все важные городские объекты находятся в их руках.

В Афганистане талибы на сегодняшний момент контролируют около 90% территории страны. Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

«Талибан» взял под контроль город Мазари-Шариф на севере Афганистана – четвертый по величине, пишет AP.

По словам парламентария провинции Балх Аббаса Ибрагимзаде, правительственные войска оставили позиции, после чего проправительственное ополчение «утратило боевой дух» и также отступило.

Все объекты, включая офис губернатора, находятся в руках талибов.

Это подтвердил и официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Только что под наш контроль перешел город Мазари-Шариф – столица провинции Балх. Несколько минут назад губернатор, начальник полиции, разведывательная служба … и другие органы управления провинции были полностью захвачены», - написал он в Twitter.

По информации СМИ, на сегодняшний день правительственные войска контролируют только столицу Кабул и одноименную провинцию.

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