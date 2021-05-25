Главная » Украина » Религия
00:15 15 Августа 2021 0 Комментарии
Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний проведут литургию в Святой Софии в Киеве
В воскресенье, 22 августа, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия.
Ее возглавят два предстоятеля – Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Начало богослужения в 9:00.
«Приглашаем духовенство и верующих к общей молитве. Просим учитывать меры безопасности, которые будут приниматься», – говорится в сообщении пресс-службы Киевской митрополии Православной церкви Украины.
Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.
Источник:
Тэги: патриарх Варфоломей, митрополит Епифаний, ПЦУ
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРПредстоятель ПЦУ Епифаний переехал в новую резиденцию
25.05.2021 02:03
ТОРЕпифаний пообещал, что в Украину доставят Благодатный огонь
26.04.2021 02:07
ТОРЕпифаний призвал не бояться нападения России
17.04.2021 05:15