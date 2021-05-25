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00:15 15 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний проведут литургию в Святой Софии в Киеве

В воскресенье, 22 августа, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия.

Ее возглавят два предстоятеля – Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Начало богослужения в 9:00.

«Приглашаем духовенство и верующих к общей молитве. Просим учитывать меры безопасности, которые будут приниматься», – говорится в сообщении пресс-службы Киевской митрополии Православной церкви Украины.

Накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) Вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

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Тэги: патриарх Варфоломей, митрополит Епифаний, ПЦУ
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