НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
04:53 15 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британия срочно эвакуирует своего посла из Афганистана

Лори Бристоу будет в экстренном порядке эвакуирован к вечеру понедельника. Великобритания на намерена сохранять посольство в Афганистане.

В связи с приближением к Кабулу боевиков радикального движения «Талибан» посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу будет в экстренном порядке эвакуирован из страны к вечеру понедельника. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

Они отмечают, что Великобритания на намерена больше сохранять посольство в стране.

«Мы не будем сохранять дипломатическое присутствие в стране. Нет доверия насчет того, что «Талибан» будет чтить какие-либо гарантии»,- сообщил один из источников The Times.

Другой эксперт, на которого ссылается издание, выразил опасение, что аэропорт Кабула может пасть в течение нескольких дней. Полную эвакуацию дипмиссии, по его словам, Британия планирует завершить до 31 августа.

Отмечается, что за последние дни число сотрудников дипмиссии Соединенного Королевства в исламской республике сократилось с 500 человек до «нескольких десятков» включая Бристоу.

Источник:
Тэги: Великобритания, Афганистан, посольство
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.11.2016 21:56
К посольству России в Лондоне принесли «оторванные руки»
ТОР
20.01.2016 18:13
У посольства РФ в Кабуле прогремел взрыв
ТОР
26.10.2014 13:41
Британия завершила свою самую длительную войну в современной истории
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com