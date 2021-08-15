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Главная » Мир » Политика
11:30 15 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У президента Афганистана отрицают атаку на Кабул

Талибы заявили, что не намерены вторгаться в столицу страны силой, указав на предоставление права безопасного проезда любому, кто хочет покинуть столицу.

Власти Афганистана заявили, что Кабул не подвергался нападению, сообщает телеканал Al Arabiya 15 августа.

Как сообщила администрация афганского президента, «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет».

Правительство утверждает, что военные Афганистана сотрудничают с международными силами для обеспечения безопасности в Кабуле.

По данным телеканала, талибы заявили, что не намерены вторгаться в Кабул силой, указав на предоставление права безопасного проезда любому, кто хочет покинуть столицу.

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Тэги: Афганистан, талибы, Кабул
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