В Ливане взорвался газовый танкер

На месте происшествия в городе Аккара работают 22 команды Красного Креста. Причины взрыва не уточняются.

В ливанском городе Аккара взорвался газовый танкер, в результате чего не менее 20 человек погибли, еще около 100 человек пострадали. Об этом сообщил Ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter 15 августа.

«Наши команды транспортировали 20 тел и более семи пострадавших при взрыве танкера в Аккаре в местные госпитали», – говорится в посте.

На месте происшествия работают 22 команды Красного Креста. Причины взрыва не уточняются.

Watch: Footage being shared online shows the gas tanker explosion in the #Tleil area of the Akkar district in #Lebanon.https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/ncZyhPVtLd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2021

Тэги: взрыв, жертвы, ливан, газовый танкер