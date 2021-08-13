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12:30 15 Августа 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Ливане взорвался газовый танкер

На месте происшествия в городе Аккара работают 22 команды Красного Креста. Причины взрыва не уточняются.

В ливанском городе Аккара взорвался газовый танкер, в результате чего не менее 20 человек погибли, еще около 100 человек пострадали. Об этом сообщил Ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter 15 августа.

«Наши команды транспортировали 20 тел и более семи пострадавших при взрыве танкера в Аккаре в местные госпитали», – говорится в посте.

На месте происшествия работают 22 команды Красного Креста. Причины взрыва не уточняются.

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Тэги: взрыв, жертвы, ливан, газовый танкер
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