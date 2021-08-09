В Херсонской области полицейского убили на вызове

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

В Херсонской области психически больной мужчина убил полицейского и ранил медика, которые прибыли на вызов, сообщает полиция области.

По словам начальника областного главка полиции Александра Прокудина, около семи утра в скорую и полицию позвонила жительница села Веселое и сообщила, что у ее 44-летнего сына, который находится на учете, произошло резкое обострение психической болезни.

Женщина сообщила, что успела запереть сына в летней кухне.

Когда полицейский и медработник зашли во двор, больной человек, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции.

Полицейский, старший сержант полиции Алексей Кустов от полученного ранения по дороге в больницу умер, жизни медработника угрозы нет.

Мужчину, который нападал, задержали, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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