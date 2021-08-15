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09:00 16 Августа 2021 Просмотров 310   КомментариевКомментарии

Талибан объявит Афганистан исламским эмиратом

Радикальное движение планирует получить полный контроль над властью в Афганистане, никакого переходного периода не будет.

Представители радикального движения Талибан планируют объявить Афганистан исламским эмиратом, сообщают APnews.

По словам официального представителя Талибана, боевики объявят Афганистан исламским эмиратом после того, как они захватят президентский дворец.

По словам представителей радикального движения, в стране не будет переходного периода, поскольку группировка планирует полностью контролировать власть

Исламский Эмират Афганистан был основан еще в 1996 году, когда талибы захватили власть в стране в результате гражданской войны которая началась в 1992 году. Уже в 2001 году, когда боевики отошли от власти, исламский эмират был отменен.

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Тэги: Афганистан, Талибан, исламский эмират
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