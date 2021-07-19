В Запорожье будут делать автобусы Mercedes

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) готовится начать в 2022 году серийное производство автобусов под маркой Mercedes.

автобус ЗАЗ А09 является полностью украинской разработкой, спроектированной заводскими инженерами при помощи рекомендаций компании Mercedes «для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески Mercedes».

«Выполнение этих рекомендаций позволяет после прохождения аудита конструкции и производства получить разрешение на установку логотипа Mercedes на производимый автобус», – отметили в корпорации УкрАВТО, в состав которой входит ЗАЗ.

Так, согласно проекту, транспортное средство рассчитано на 36 пассажиров и предназначено для междугородных перевозок. Пока в планах производство таких автобусов только для внутреннего рынка Украины.

«В перспективе возможен экспорт автобуса в страны, где действуют экологические стандарты Евро-5. Первая опытно-промышленная партия машин будет выпущена в сентябре 2021 года», – уточнили в компании.

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