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12:00 16 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Война в Афганистане окончена

Скоро захватившие власть талибы определят форму режима, согласно которому будут руководить страной, сообщил представитель боевиков.

Представитель захватившего власть в Афганистане террористического движения «Талибан» Мохаммад Наим заявил, что бои на территории республики прекращены. Об этом шла речь в его интервью телеканалу Al Jazeera, обнародованном в ночь на понедельник, 16 августа.

«Война в Афганистане окончена. Мы достигли того, что должны иметь по праву, – свободы нашей страны и независимости нашего народа», – сказал Наим.

Он также анонсировал, что в ближайшее время захватившие власть талибы определят форму режима, согласно которому будут руководить страной.

Кроме того, заверил Наим, «Талибан» готов обеспечить «безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране», и гарантирует защитить «каждого афганского политика, готового к переговорам».

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Тэги: война, Афганистан, Талибан, захват территории
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