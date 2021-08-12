Канада примет участие в Крымской платформе

Представлять страну на саммите будет спикер Сената Джордж Фьюри, должность которого во время избирательной кампании является наивысшей.

Власти Канады, которые накануне объявили о роспуске парламента, подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

«Канада направляет к нам Спикера Сената Джорджа Фьюри. Во время избирательной кампании и до формирования нового правительства это – высшая политическая должность в стране», – написал дипломат.

Также он выразил благодарность Канаде за поддержку Украинского государства.

«Спасибо за высокий уровень и реальную – не декоративную – поддержку нашей борьбы!» – подчеркнул Шевченко.

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