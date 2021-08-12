НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
13:00 16 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Канада примет участие в Крымской платформе

Представлять страну на саммите будет спикер Сената Джордж Фьюри, должность которого во время избирательной кампании является наивысшей.

Власти Канады, которые накануне объявили о роспуске парламента, подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

«Канада направляет к нам Спикера Сената Джорджа Фьюри. Во время избирательной кампании и до формирования нового правительства это – высшая политическая должность в стране», – написал дипломат.

Также он выразил благодарность Канаде за поддержку Украинского государства.

«Спасибо за высокий уровень и реальную – не декоративную – поддержку нашей борьбы!» – подчеркнул Шевченко.

Источник:
Тэги: саммит, Канада, Крымская платформа
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
12.08.2021 14:00
В Крыму угрожают участникам Крымской платформы
ТОР
20.07.2021 14:00
Зеленский пригласил Грузию и Молдову на саммит Крымская платформа
ТОР
19.06.2021 14:00
РФ не остановит саммит Крымской платформы
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com