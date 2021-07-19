Украина планирует провести Юношеские Олимпийские игры
Власти пока не рассматривают проведение больших Олимпийских игр, но намерены побороться за проведение Юношеских соревнований.
Власти Украины работают над тем, чтобы получить право на проведение летних и зимних Юношеских Олимпийских игр в 2030 и 2032 годах. Об этом рассказал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 16 августа.
«На летние Олимпиады мы пока не смотрим. Мы рассчитываем и работаем над зимней Юношеской Олимпиадой, летней Юношеской Олимпиадой и зимними Олимпийскими играми: это 2030 и 2032 годы», – сказал он.
При этом у властей пока нет никаких подсчетов того, сколько средств понадобиться на организацию соревнований. Но проводить их, говорит Гутцайт, можно в Буковеле и еще некоторые города.
«И прежде всего сейчас идет речь о Юношеских Олимпийских играх как тестовых. Это меньший бюджет и не так сложно как взрослые Олимпийские игры. Их можно провести в Киеве, ведь инфраструктура позволяет», – добавил он.
Вместе с тем, министр уверен, что Украина может самостоятельно провести большую зимнюю Олимпиаду.