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15:30 16 Августа 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

У киевских чиновников идут обыски из-за закупок для школ

Сумма ущерба, нанесенного местному бюджету в результате растраты средств, выделенных на закупку школьной мебели, составляет более 450 тыс. грн.

По факту растраты средств, выделенных на закупку школьной мебели, проводятся обыски в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной государственной администрации в городе Киеве, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1470 штук на общую сумму 940 800 грн. При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а ее стоимость завышена более чем в два раза.

По заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет более 450 тыс. грн.

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Тэги: Киев, чиновники, обыски
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