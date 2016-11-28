Смерть мэра: в Кривом Роге объявили траур

До 19 августа в городе будут приспущены государственные флаги и отменены концертные и спортивные мероприятия.

В городе Кривой Рог с понедельника, 16 августа объявлен траур из-за смерти городского головы Константина Павлова. Его похороны назначены на 19 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

«Кривой Рог в трауре и отдает дань почтения памяти мэра Константина Павлова. Прощание с Константином Юрьевичем и панихида пройдут 19 августа с 10.00 до 11.30 в театре Т. Шевченко на проспекте Почтовый», – говорится в сообщении.

Отмечается, что проститься смогут все желающие. Вынос тела назначен на 12.00.

«Похороны пройдут на Центральном кладбище. Для желающих поехать от места прощания на кладбище будут предоставлены автобусы», – сообщили в мэрии города.

Там также сообщили журналистам УНИАН, что на время траура, с 16 августа и до дня похорон, в городе будут приспущены государственные флаги и отменены концертные и спортивные мероприятия.

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