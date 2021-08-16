Руководителя зерновой госкорпорации отправили под домашний арест

Ночной домашний арест и электронный браслет: Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Андрею Власенко.

Руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрею Власенко Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Также его обязали носить электронный браслет. Об этом сообщает Слідство.Інфо.

Чиновнику инкриминируют хищение 71 млн. грн. госкорпорации.

Сообщником Власенко следствие называет бенефициарного владельца фирмы Транссервис 2008 Романа Терещенко.

По данным следствия, руководитель ГПЗКУ был инициатором заключения договора с компанией Транссервис 2008 за якобы несостоятельность филиалов ГПЗКУ предоставить аналогичные услуги самостоятельно. По результатам договора госкорпорация заплатила частной фирме 71 млн. грн.

По словам прокурора Ирины Горбань, объективных оснований для заключения договора с Транссервис 2008 не существовало.

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