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21:00 17 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Арктике найдены уникальные микроорганизмы, способные разлагать нефть

Бактерии способны не только выживать в загрязненной воде, но и раскладывать дизельное топливо и сырую нефть.

Исследователи из Университета Калгари обнаружили  на территории арктического полуострова Лабрадор новые виды бактерий. Уникальные микроорганизмы способны разлагать сырую нефть, топливо и мазут. Об этом сообщает Американское микробиологическое общество.

Отмечается, что рядом с побережьем Лабрадора был зафиксирован рост добычи нефти. Таким образом ученые выявили высокий потенциал отдельных видов бактерий.

«Микроорганизмы кодируют характерные белки, в связи с чем эксперты решили посадить их в условиях с высоким содержанием нефтепродуктов», – говорится в исследовании.

В частности, пять видов бактерий – Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania способны выживать в загрязненной воде и раскладывать дизельное топливо и сырую нефть.

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Тэги: нефть, Арктика, микроорганизмы
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