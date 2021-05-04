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10:00 18 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СП-2 готовы завершить 23 августа – СМИ

Окончание строительства российского газопровода «запланировано», видимо, ко Дню независимости Украины.

Строительство российского газопровода Северный поток-3 планируется завершить уже через неделю – 23 августа. Газ из России пойдет в Европу. Об этом сообщает DW.

«Строительство газопровода Северный поток-2 планируется завершить 23 августа. Природный газ из России будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию», – отмечает издание.

Больше никаких подробностей не сообщается.

Напомним, в конце июля в Нафтогазе рассказал, как планирует остановить СП-2. Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет достроен, однако можно сделать так, чтобы он не был сертифицирован.

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Тэги: строительство, СП-2
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