Экс-министр ДНР оказался в России за решеткой

В России арестовали бывшего министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, известного как Саша Ташкент.

Тимофеев был ближайшим соратником главы ДНР Александра Захарченко и едва не погиб во время взрыва вместе с Захарченко.

После того, как ДНР возглавил Денис Пушилин, Тимофеев уехал в Россию.

В апреле против него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он вместе с бизнесменом Игорем Сосновским обещал фигуранту одного из уголовных дел о хищении за 5 млн долларов добиться закрытия производства.

Сообщник Тимофеева признал вину и дал показания против него. Тимофеев же пытался бежать, сменил место жительства и номер телефона. В связи с этим после задержания его отправили в СИЗО.

Там он находится с конца весны. На днях срок ареста Тимофееву продлили до октября.

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