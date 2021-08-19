МВФ приостанавливает доступ Афганистана к ресурсам

На следующей неделе Международный валютный фонд должен был перечислить Афганистану около 400 млн. долларов.

Международный валютный фонд (МВФ) приостановил оказание помощи Афганистану, контроль над которым захватил «Талибан», из-за проблемы признания его власти в республике.

В Фонде говорят, что Афганистан не сможет получать доступ к ресурсам МВФ, включая новое распределение резервов специальных прав заимствования. Там отметили, что такая позиция является мнением международного сообщества.

«В настоящее время в международном сообществе нет понимания ситуации в Афганистане, вследствие чего страна лишается доступа к специальным правам заимствования или другим ресурсам МВФ», – говорится в заявлении директора департамента коммуникаций фонда Джерри Райса в Twitter.

Известно, что талибы заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула они объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.