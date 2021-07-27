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15:00 19 Августа 2021 0 Комментарии
Газпром готов поставлять газ по СП-2 в этом году
Российская компания назвала возможный объем поставок газа по еще незавершенному газопроводу.
Газпром готов поставить по газопроводу Северный поток-2 до конца текущего года 5,6 млрд кубометров газа, сообщает компания в четверг, 19 августа.
Отмечается, что за семь месяцев по Северному потоку поставлено в Европу 33,7 млрд куб. против 32,9 млрд куб. м годом ранее.
Заявление Газпрома спровоцировало падение цен на газ в Европе до 510 долларов за тысячу кубометров.
При этом заполняемость газовых хранилищ Газпрома в Европе находится на минимуме за восемь лет и составляет 18%. В четырех хранилищах находится около 1,8 млрд кубометров газа из возможных 10 млрд кубометров.
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Тэги: газ, Газпром, СП-2
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