НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
15:00 19 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Газпром готов поставлять газ по СП-2 в этом году

Российская компания назвала возможный объем поставок газа по еще незавершенному газопроводу.

Газпром готов поставить по газопроводу Северный поток-2 до конца текущего года 5,6 млрд кубометров газа, сообщает компания в четверг, 19 августа.

Отмечается, что за семь месяцев по Северному потоку поставлено в Европу 33,7 млрд куб. против 32,9 млрд куб. м годом ранее.

Заявление Газпрома спровоцировало падение цен на газ в Европе до 510 долларов за тысячу кубометров.

При этом заполняемость газовых хранилищ Газпрома в Европе находится на минимуме за восемь лет и составляет 18%. В четырех хранилищах находится около 1,8 млрд кубометров газа из возможных 10 млрд кубометров.

Источник:
Тэги: газ, Газпром, СП-2
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.07.2021 07:00
Российский газ – геополитическое оружие, – Витренко
ТОР
14.07.2021 15:00
Путин рассказал о транзите газа через Украину
ТОР
20.06.2021 14:00
Кулеба назвал СП-2 политическим проектом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com